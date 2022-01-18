Euro
15.4641
0.85%
Dolar
13.5921
1.15%
Altın
791.8790
0.73%
Borsa
2,067.16
-0.89%
Bitcoin
571.059
-0.73%
BTXN Coin
33.02
1.04%
5ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 5 C

    2022 Ford Mondeo tanıtıldı: İşte özellikleri

    Ford, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni Mondeo modelini görücüye çıkardı. Fiyatı henüz açıklanmayan yeni Mondeo'nun özelliklerini sizler için derledik.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2022 - 15:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2022 Ford Mondeo tanıtıldı: İşte özellikleri

    ABD merkezli otomobil devi Ford, Çin'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2022 Mondeo modelini tanıttı.

    Ford Mondeo'nun Türkiye'ye gelen son versiyonu ile hemen hemen aynı tasarım çizgilerini benimseyen 2022 Mondeo, daha agresif bir yapı ile karşımıza çıkıyor.

    Oldukça ince ve kaputun hemen altını boydan boya kaplayan far tasarımı ile birleşen ızgara, Mondeo'ya farklı bir görünüm katıyor.

    TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLABİLİR

    Aracın kapı kollarındaki Tesla esintisi, 2022 model Ford Mondeo'nun tamamen elektrikli olabileceğini düşündürse de bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Ford, etkinlikte Mondeo'nun teknik detaylarından çok tasarımına odaklandı.

    Aracın arka kısmında yer alan ve 245 yazan arma, 2022 model Ford Mondeo'nun 245 beygir gücünde 2.0 litrelik EcoBoost turboşarjlı bir benzinli motora sahip olduğunu gösteriyor.

    8 ileri vitesli bir otomatik şanzımanla eşleşen bu motorun diğer seçenekleri ise henüz bilinmiyor.

    ford mondeo

    TÜRKİYE'YE GELMEYECEK

    Bir süre önce Türkiye pazarını terk eden Ford Mondeo'nun, yeni neslinin de ülkemize gelmesi beklenmiyor. Yenilenen Mondeo, 2022 yılı içerisinde satışa çıkacak.

    FORD MONDEO

    FORD MONDEO

    FORD MONDEO

    FORD MONDEO


    Görüş Bildir