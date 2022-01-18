2022 Ford Mondeo tanıtıldı: İşte özellikleri

Ford, Çin'de düzenlediği bir etkinlikte yeni Mondeo modelini görücüye çıkardı. Fiyatı henüz açıklanmayan yeni Mondeo'nun özelliklerini sizler için derledik.

ABD merkezli otomobil devi Ford, Çin'de gerçekleştirdiği bir etkinlikte 2022 Mondeo modelini tanıttı.

Ford Mondeo'nun Türkiye'ye gelen son versiyonu ile hemen hemen aynı tasarım çizgilerini benimseyen 2022 Mondeo, daha agresif bir yapı ile karşımıza çıkıyor.

Oldukça ince ve kaputun hemen altını boydan boya kaplayan far tasarımı ile birleşen ızgara, Mondeo'ya farklı bir görünüm katıyor.

TAMAMEN ELEKTRİKLİ OLABİLİR

Aracın kapı kollarındaki Tesla esintisi, 2022 model Ford Mondeo'nun tamamen elektrikli olabileceğini düşündürse de bu konuda henüz resmi bir açıklama yok. Ford, etkinlikte Mondeo'nun teknik detaylarından çok tasarımına odaklandı.

Aracın arka kısmında yer alan ve 245 yazan arma, 2022 model Ford Mondeo'nun 245 beygir gücünde 2.0 litrelik EcoBoost turboşarjlı bir benzinli motora sahip olduğunu gösteriyor.

8 ileri vitesli bir otomatik şanzımanla eşleşen bu motorun diğer seçenekleri ise henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE'YE GELMEYECEK

Bir süre önce Türkiye pazarını terk eden Ford Mondeo'nun, yeni neslinin de ülkemize gelmesi beklenmiyor. Yenilenen Mondeo, 2022 yılı içerisinde satışa çıkacak.