2022 Ford Ranger Raptor, şubatta geliyor

Dünya lansmanının Şubat 2022'de gerçekleşmesi planlanan 2022 Ford Ranger Raptor ile ilgili yeni bilgiler geldi.

Dünya lansmanının Şubat 2022'de gerçekleşmesi planlanan Ranger Raptor ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Standart yeni nesil Ranger, biri iki turboya sahip olacak iki 2.0 litrelik dört silindirli dizel motorla, diğeri ise 3.0 litrelik V6 dizel motorla gelecek.

2022 Ford Ranger Raptor, Bronco'nun güç aktarma organını kullanırsa, 318 beygir gücü ve 550 Nm tork ila 333 beygir gücü ve 563 Nm tork üretecek.

HİBRİT OLARAK KARŞIMIZA ÇIKABİLİR

Ranger Raptor'un ilerleyen zamanlarda yaygın olarak bir şarj edilebilir hibrit şeklinde piyasaya sürüleceği kulislerin ana gündemi olmuş durumda.

Ancak otomobil hakkında kesin bilgiler için 2 Şubat 2022 tarihini beklemek zorundayız.