2022 Honda Step WGN Japonya'da tanıtıldı

Honda'nın Japonya'daki minivan modellerinden biri olan Step WGN, yeni nesline kavuştu.

Japon otomobil üreticisi Honda, kendi ülkesinde düzenlediği etkinlikte minivan modellerinden biri olan Step WGN'nin 6. nesliyle karşımıza çıktı.

Bu yılın bahar aylarında Japonya'da satışa sunulması planlanan 2022 Honda Step WGN, 'Air' ve 'Spada' olmak üzere iki farklı sürümle müşterilerle buluşacak.

Eskiye göre çok daha köşeli hatlara sahip olan yeni Step WGN; 16 inç jantları, geniş sürgülü kapıları, düşük omuz çizgisi ve büyük camlarıyla dikkat çekiyor. Arkada ise dikey konumlandırılmış ince LED stoplar göze çarpıyor.

İÇ MEKAN

Konsolda 10.25 inç dijital gösterge paneli ve 11.4 inç dokunmatik multimedya ekranına yer verilen Step WGN, Civic'tekine benzer tasarıma sahip havalandırma menfezlerine de sahip.

Öte yandan, arka yolcular için tavana entegre edilmiş 15.6 inçlik büyük bir ekran daha var.

Yeni nesil minivanın motor yelpazesi ile ilgili detaylar Honda tarafından henüz açıklanmadı. Ancak aracın e:HEV adı verilen hibrit versiyonun listede olacağını söyleyebiliriz.

Daha önce yeni Jazz ve HR-V gibi modellerde gördüğümüz bu sistem benzinli motor, iki elektrik motoru ve lityum iyon bataryadan oluşuyor.

2022 Step WGN satışa sunulmadan önce 2022 Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilenecek. Modelin Japonya'dan başka pazarlarda satılıp satılmayacağı henüz net değil.