2022 Hyundai Bayon şubat ayı güncel fiyat listesi ve öne çıkan özellikleri

Hyundai Assan'ın Kocaeli fabrikasında üretime giren Bayon'un, Türkiye fiyat listesini sizler için derledik.

Hyundai Assan, Kocaeli'de ürettiği modellerin sayısını üçe çıkardı ve geçtiğimiz yıl mart ayında tanıtılan B-SUV model 2021 Hyundai Bayon'un üretimine haziranda başladı.

Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen 2021 Hyundai Bayon, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynuyor.

Hyundai Bayon Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin otomobilin özelliklerine kısa bir göz atalım.

HYUNDAI BAYON TASARIMI

Altyapısını i20 ile paylaşan yeni Hyundai Bayon, aynı zamanda çizgilerini de yine aynı modelden aldı.

Bayon'un arka bölümünde ok formlu olan stop lambaları, tıpkı i20'de olduğu gibi bagaj kapağı boyunca uzanan ince bir şeritle birbirine bağlanıyor. Ön bölümde ise çok katmanlı far düzeni dikkatlerden kaçmıyor

Uzunluğu üçüncü nesil Hyundai i20'den 14 cm daha uzun olan Bayon; 4,18 metrelik gövdesiyle neredeyse Kona (4.200 mm) kadar. Aracın genişliği ise 1,77 metre olarak açıklandı. Aks mesafesi 2.580 mm civarında olan modeli Kona'dan ayıran en büyük farklardan biri de kabin.

Dijital gösterge paneli, multimedya ekranı, direksiyon simidi ve konsol dizaynını i20'yle paylaşan Bayon'da, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantısı sunan 10,25 inç bilgi-eğlence sistemi ekranı oldukça dikkat çekiyor.

Direksiyon simidinin arkasında ise multimedya ile aynı boyutlara sahip dijital gösterge paneli konumlandırılmış. Grafikleri ve teması değiştirilebilen bu kadran, teknolojiyi ön plana çıkartıyor.

DONANIM ÖZELLİKLERİ

Hyundai ve Kia'nın ortak geliştirdiği K2 platformundan yükselen Bayon, güvenlik donanımlarını da kardeşi i20'den alıyor. Aktif şerit takip asistanı, kör nokta uyarısı ve otomatik acil durum freni bunlardan sadece birkaçı.

Bayon'un cephanesinde yer alan en güzel güvenlik donanımı ise Smart Cruise Control. Navigasyon ile birlikte çalışan sistem, aslında bir nevi adaptif hız sabitleyici, fakat yol tarifindeki verilerin çekilmesi sayesinde Bayon, virajlara göre hızını otomatik olarak ayarlayabilecek.

HYUNDAI BAYON MOTOR SEÇENEKLERİ

Yeni Hyundai Bayon, büyük bir kısmı elektrik desteği gören benzinli motorlarla birlikte yollara çıkıyor ve dizel motor kullanmıyor.

Giriş paketinde 100 bg'lik 1.4 MPI atmosferik motor ile gelen Bayon, bu versiyonda 5 ileri manuel vites sunuyor.

Bir üst basamakta ise hafif hibrit versiyonu da bulunan 100 bg'lik 1.0 T-GDI bizi karşılıyor. İsteğe göre iMT6 adı verilen akıllı manuel vites kutusuyla gelen Bayon'un bu paketi isteğe göre 7 ileri DCT çift kavrama ile de tercih edilebiliyor.

HYUNDAI BAYON FİYAT LİSTESİ

2022 Hyundai Bayon'un şubat ayı fiyat listesi şu şekilde: