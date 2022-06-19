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    2022 Hyundai Ioniq 6, temmuzda geliyor

    Gelen bilgilere göre, Hyundai’nin tam elektrikli Ioniq 6 modeli temmuz ayında görücüye çıkacak.
    • Haber Merkezi
    • 19.06.2022 - 09:14
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    2022 Hyundai Ioniq 6, temmuzda geliyor

    Geçtiğimiz yıl Ioniq 5 adlı elektrikli crossover modelinin ABD lansmanını gerçekleştiren Hyundai, iki yeni elektrikli aracın da müjdesini vermişti.

    Doğrulanan bu iki yeni elektrikli modelden ilki, Hyundai Ioniq 6 ismindeki orta boyutlu bir sedan otomobil olacak.

    Hyundai Prophecy Concept adlı konsept sedan ile benzer tasarım detayları taşıyacağı düşünülen bu aracın, 2022 yılında piyasaya çıkacağı açıklanmıştı.

    Hyundai Ioniq 6, temmuzda geliyor

    Hyundai'nin elektrikli araç pazarındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Ioniq 6 hakkında yayınlanan yeni bir rapora göre, araç 14 Temmuz'da Busan Otomobil Fuarı sırasında tanıtılacak ve çıkışını yapacak.

    Normal şartlarda Ioniq 6'nın mart veya nisan ayında piyasaya sürülmesi gerekiyordu, fakat bazı parçalarda yapılan son dakika değişiklikleri nedeniyle bu tarih ertelenmişti.

    ioniq

    Ioniq 6, 2020'deki Prophecy konseptinden ilham alan bir tasarım felsefesi ile karşımıza çıkacak.

    Bu tasarım güncellemelerinin yanı sıra, aracın Hyundai Ioniq 5 modelinden daha fazla menzile sahip olması bekleniyor.

    Ioniq 5 ve Kia EV6 ile paylaşılan E-GMP platformunu kullanan Ioniq 6, 77.4 kW/sa batarya kullanacak.

    hyundai ioniq


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