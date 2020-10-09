2022 Jeep Grand Wagoneer casus kameralara yakalandı

Jeep'in geçtiğimiz ay tanıttığı 2022 Grand Wagoneer modelinin prototipi, test edilirken casus kameralara takıldı.

ABD merkezli otomobil üreticisi Jeep, geçtiğimiz ay Jeep Grand Wagoneer isimli SUV modelinin yenilenen sürümünün konseptini tanıtmıştı.

Şimdi de Grand Wagoneer'in bir prototipi, yoğun kamuflaja sahip bir şekilde casus kameralara yakalandı.

Gövde hatlarına baktığımızda, tanıtımda gösterilen konsept versiyon ile neredeyse aynı görünen bir araç ile karşı karşıya olduğumuzu anlıyoruz. Aracın ön ızgarası ve farları ise kamuflajsız şekilde olduklarından dolayı doğrudan görülebiliyorlar.

UFAK DEĞİŞİKLER GÖZE ÇARPIYOR

Araca dikkatli bakıldığı zaman farlarının konsept versiyondaki kadar ince olmadığı, ön ızgarasının ve tamponunun alt kısmındaki hava girişlerinin hafifçe değiştiği fark edilebiliyor.

Araca yandan baktığımız zaman ise D sütunu kısmındaki hafif yükselti, geniş çamurluklar gibi şeyler aynı kalmış görünüyor. Sadece yan aynaların biraz daha büyük göründüğünü söyleyebiliriz.

Arka kısmın casus görüntüleri tam olarak belirgin olmasa da konsept versiyona yine bu kısmın da çok yakın olduğunu anlayabiliyoruz.

Son olarak Jeep Wagoneer'in Ford Expedition, Chevrolet Suburban ve GMC Yukon ile rekabet edeceğini, Grand Wagoneer'in ise Lincoln Navigator ve Cadillac Escalade gibi daha lüks modeller ile rekabet edeceğini hatırlatalım.

Aracın bu 2 versiyonunun üretimine ise 2021'in sonlarında başlanılması bekleniyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye