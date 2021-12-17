2022 Kia Carens tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler

Başta Hindistan olmak üzere Asya ülkelerinde satılan Kia Carens, dördüncü nesliyle karşımıza çıktı.

Geçtiğimiz haftalarda ipucu görselleriyle karşımıza çıkan 2022 Kia Carens, resmi olarak tanıtıldı.

Başta Hindistan olmak üzere Asya ülkelerinde satılacak Kia Carens, böylelikle dördüncü nesle geçiş yaptı.



KIA CARENS TASARIM DETAYLARI

2022 Kia Carens, selefine göre çok daha modern bir görünümle karşımıza çıkıyor. Yuvarlak hatlar yerine daha keskin çizgilere sahip olan modelin ön kısmında, bölünmüş far tasarımı bizleri karşılıyor.

Tamponun neredeyse tamamını kaplayan merkez havalandırmanın kenarlarında ise bumerang şekilli sis lambaları dikkat çekiyor.

2020 Kia Carens'in yaşam alanı da selefine göre oldukça farklı görünüyor. Tamamen dijital gösterge paneli, 10.25 inçlik dokunmatik multimedya ekranıyla kombine edildi. Öte yandan klima vb. kontroller için fiziksel tuşlar da konsoldaki yerini aldı.

Ambiyans aydınlatması, hava filtresi, havalandırmalı ön koltuklar, OTA güncelleme desteği, 8 hoparlörlü Bose ses sistemi ve sunroof da yeni Carens'in sahip olduğu öne çıkan donanımlar arasında yer alıyor.

KIA CARENS TEKNİK DETAYLAR

Kia Carens'ın kaputu altındaki seçenekler 115 beygir güç ve 144 Nm tork üreten 1.5 litre atmosferik ile başlıyor.

Buna ek olarak 140 beygir güç ve 242 Nm tork üreten 1.4 litre turbo benzinli ünite de tercih edilebiliyor. Dizel tarafında ise 115 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre ünite mevcut.

Atmosferik motor sadece 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilebiliyor. Turbo benzinli ünite 7 ileri çift kavramalı şanzıman opsiyonuna sahip. Dizel ünite ise 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla satın alınabiliyor.

2022 Kia Carens, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Hindistan ve diğer pazarlarda satışa sunulacak.