2022 Kia Niro ile ilgili ilk detaylar belli oldu

2022 Kia Niro ile ilgili ilk detaylar belli oldu

İkinci nesli ile karşımıza çıkan Kia Niro'ya ait bazı teknik detaylar belli oldu.

Kasım 2021'deki çıkışının ardından çok daha detaylı bilgiler ile birlikte geri dönen 2022 Kia Niro, bu yıl plug-in hibrit ve elektrikli versiyonunlarıyla satışa sunulacak.

Yeni Niro; 4.4 metre uzunluğunda, 1.8 metre genişliğinde ve 1.5 metre yüksekliğinde geliyor. Akslar arasındaki mesafe de yaklaşık 20 mm uzatılarak 2,70 mm dingil mesafesine çıkarıldı.

Kargo kapasitesinin 451 litreye yükseltildiği aracın, arka koltukların arkasında artık daha fazla alan var.

Yeni Niro, 1.6 litrelik motoru ile elektrik motorunu bir arada kullanarak 141 beygir gücüne ulaşabiliyor ve 144 Nm tork üretebiliyor.

İç mekan detaylarına bakacak olursak; bilgi-eğlence sisteminin 10.25 inç dokunmatik ekranının yanında 10 inçlik bir baş üstü ekran ile geleceğini söyleyebiliriz.

SATIŞLAR BU AY BAŞLIYOR

İkinci nesil Niro'nun satışlarının bu ay içinde Güney Kore'de başlaması planlanırken, belirli bir zamandan sonra da küresel pazarlara açılacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: Motor1 Türkiye