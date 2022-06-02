2022 Lexus RX tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikler

Lexus RX modelinin beşinci neslinin üzerindeki örtü kalktı. 2022 Lexus RX, yenilenen tasarımı ve özellikleriyle karşımıza çıkıyor.

Otomobilleri Japon otomotiv devi Toyota tarafından üretilen lüks otomobil markası Lexus, genellikle üsr seviye otomobilleriyle belirli bir kesime hitap ediyor.

2022 Lexus RX, yenilenen tasarımı ve hibrit motor seçeneğiyle görücüye çıktı. 2022'nin sonlarında satışa çıkacak yeni otomobil, GA-K platformunu kullanıyor.

Söz konusu platform, Toyota'nın Highlander, RAV4 ve daha küçük Lexus NX modellerinde karşımıza çıkıyor.



4 farklı güç aktarma organıyla satışa sunulacak yeni Lexus RX; Standard, Premium, Premium+, Luxury, F Sport Handling ve F Sport Performance olmak üzere 6 farklı donanım seviyesiyle müşterilerle buluşacak.

2022 RX'in tüm modellerinde Lexus Safety System+ 3.0 bulunuyor. Bu teknoloji paketinin içinde; yaya algılamalı bir çarpışma öncesi sistemi, motosiklet algılamalı kavşak desteği, viraj hızı yönetimine sahip dinamik radar seyir kontrolü, direksiyon destekli şeritten ayrılma uyarısı ve acil sürüş durdurma sistemi bulunuyor.



Teknik detaylar

Yeni RX, plug-in hibrit model ve 367 beygirlik RX500h F Sport Performance hibrit varyantı da dahil olmak üzere yeni güç aktarma organları ile geliyor. Yeni otomobilin fiyatı hakkında şimdilik herhangi bir açıklama yapılmadı.