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    2022 MG HS Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    2022 MG HS, kaputun altındaki 1.5 litre turbo benzinli motoruyla ülkemizde satışa sunuldu.
    • Özel Haber
    • 09.11.2022 - 08:51
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 09:35
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    2022 MG HS Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri

    2022 model MG HS, 1.5 litre turbo benzinli (1.5T-GDI) motoruyla Türkiye'de satışa sunuluyor. Diğer modeller gibi Comfort ve Luxury donanım seviyeleriyle tercih edilebilen 2022 MG HS'nin fiyatına geçmeden önce, özelliklerine kısaca göz atalım.

    Yeni MG HS'nin kaputu altındaki 1.5 litre turbo benzinli motor, 162 PS güç ve 250 Nm maksimum tork sunuyor.

    7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla kombin edilen motor, MG HS'nin 0-100 km/s hızlanmasını 9,9 saniyede tamamlamasını sağlıyor.

    2022 MG HS'nin Comfort donanım seviyesinde 12.3 inç dijital gösterge, suni deri koltuklar, halojen farlar, 10.1 inç dokunmatik multimedya, navigasyon, Apple CarPlay ve Android Auto, ısıtmalı ön koltuklar, çift bölgeli otomatik klima ve geri görüş kamerası gibi standart özellikler bulunuyor.

    Luxury seviyesinde ise bunlara ek olarak panoramik açılır cam tavan, özel tasarım deri koltuklar, ambiyans aydınlatma, elektrikli bagaj kapağı, LED farlar, dinamik arka sinyaller ve 360 derece kamera gibi özellikler sunuluyor.

    mg hs

    Yeni MG HS Türkiye fiyatı

    Comfort ve Luxury donanım seviyeleriyle tercih edilebilen 2022 MG HS fiyatı 890 bin TL'den başlıyor. Luxury donanım paketinin fiyatı ise 980 bin TL olarak açıklandı.

    2022 MG HS Türkiye de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri #2

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