2022 MG ZS Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

MG Türkiye, iki farklı benzinli motor seçeneğiyle gelen yeni 2022 MG ZS'yi satışa sundu. Otomobilin fiyatı ve özelliklerini sizler için derledik.

Yenilenen tasarımı ve iki farklı benzinli motor seçeneğiyle yeni MG ZS, Türkiye'ye giriş yaptı.

2017 yılından beri dünyada 500.000’in üzerinde müşteriyle buluşan, 4.323 mm uzunluğu ile sınıfının en büyük modeli olan ZS, geniş iç hacmi ve sportif tasarımı ile MG ailesinin Türkiye’deki en yeni üyesi oluyor.

448 litrelik bagaj kapasitesiyle dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ZS, 10.1 inçlik dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneline sahip.

Katlanır bisikletle geliyor

Elektrikli bisiklet, scooter gibi pratik çözümler yaygınlaşırken MG’nin yeni modeli ZS, bagajındaki 55 km menzilli katlanabilir elektrikli bisiklet ile müşterilerle buluşuyor.

Teknik detaylar

General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, 1,0 litrelik turbo benzinli ise 6 ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor.

Hafif yapısıyla performans ve tutumluluğu bir arada sunabilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik versiyon, 106 HP güç ve 141 Nm tork değerlerine sahip.

MG ZS 1,5 litrelik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 10,9 saniyede ulaşırken, ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 6,6 litre.

1,0 litrelik turbo üç silindirli benzinli motor ise 111 HP güç ve 160 Nm tork değerlerine sahipken, 0’dan 100 km/s hıza 12,4 saniyede ulaşıyor. Turbo benzinli versiyonun 100 kilometrede ortalama yakıt tüketim değeri ise 7,2 litre.

Comfort ve Luxury isimli iki farklı donanım seviyesiyle satışa sunulan MG ZS'de Apple Carplay ve Android Auto desteğine sahip 10.1 inçlik dokunmatik ekran, yüksek çözünürlüğü ve kolay kullanımıyla standart olarak geliyor.

Bunun yanında Luxury donanımında dijital gösterge paneli de standart olarak yer alıyor. Dijital klima yine her iki donanımda da standart sunulurken, anahtarsız giriş ve çalıştırma için Luxury donanımı tercih etmek gerekiyor. Hız sabitleyici ise hem Comfort hem de Luxury donanım listesinde mevcut.

Yeni MG ZS Türkiye fiyatı