2022 Nissan Leaf, ABD'de satışa çıkıyor

Nissan, 2022 Leaf'i "Leaf S ile Leaf SV Plus" olmak üzere ABD'de iki donanım seçeneğiyle satışa sunmaya hazırlanıyor.

2022 Nissan Leaf modeli için göze çarpan bir teknoloji yükseltmesi bulunmasa da aracın dış görüntüsü ve bazı ek özellikleri yenilendi.

İlk olarak 16 ve 17 inç boyutlarındaki yeni tekerlek seçenekleri otomobile eklendi. Ayrıca yeni renk seçeneklerine kavuşan Leaf, yeni Qashqai ve Ariya ile paylaşılan "Universal Blue" ve "Magnetic" kaplamaları ile geliyor.

Otomoıbilin sahip olduğu ProPilot teknolojisi, elektrikli otomobilin otomatik olarak durmasını, çalışmasını ve öndeki araçla mesafesini korumasını sağlıyor.

NissanConnect bilgi-eğlence sisteminin en son sürümü de Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısına sahip.

ABD'DE SATIŞA ÇIKIYOR

Nissan, 2022 Leaf'i ABD'de iki donanım seçeneğiyle sunacak ve bunlar Leaf S ile Leaf SV Plus olacak. Nissan, özellikleri belirtme konusunda çekimser davransa da Leaf S ve SV Plus'ın benzer başlangıç ​​fiyatlarına sahip olacağını belirtiyor.

2022 Leaf S 28 bin 425 dolardan başlarken, 2022 SV Plus ise 36 bin 425 dolardan satılıyor.

2022 Leaf, 40 kW/sa veya 60 kW/sa lityum iyon pil paketi ile gelmeye devam ediyor. Daha küçük pil, 2022 Leaf'in ürettiği aynı 149 beygir gücü ve 322 Nm tork sağlayan 110 kilovatlık bir elektrik motoruyla eşleştiriliyor.

Yükseltilmiş 160 kW'lık pil paketi ise, mevcut modelden farklı olarak 216 beygir güç ve 338 Nm tork üretiyor. 2022 Nissan Leaf, bu yaz satışa çıkmadan önce New York Otomobil Fuarı'nda ilk kez görücüye çıkacak.