2022 Nissan Leaf Avrupa'da tanıtıldı

2022 Nissan Leaf'in örtüsü Avrupa için kalktı. Yeni otomobil, nisan ayında ön siparişe açılacak.

Nissan, Avrupa pazarlarında Leaf'in güncellenmiş versiyonunu nisan ayında ön siparişe açmaya hazırlanıyor.

2022 modeli için göze çarpan bir teknoloji yükseltmesi bulunmasa da aracın dış görüntüsü ve bazı ek özellikleri yenilendi.

İlk olarak 16 ve 17 inç boyutlarındaki yeni tekerlek seçenekleri otomobile eklendi. Ayrıca yeni renk seçeneklerine kavuşan Leaf, yeni Qashqai ve Ariya ile paylaşılan "Universal Blue" ve "Magnetic" kaplamaları ile geliyor.

Nissan'ın Leaf ile ilgili Avrupa'da iki pil seçeneğiyle sunulmaya devam edip etmeyeceği ve kapasiteleriyle ilgili detaylı bir bilgi bulunmuyor. Buna ek olarak, 2021 Leaf için mevcut 40 kW/sa ve 62 kW/sa pilleri de aynı kalacak.

Otomoıbilin sahip olduğu ProPilot teknolojisi, elektrikli otomobilin otomatik olarak durmasını, çalışmasını ve öndeki araçla mesafesini korumasını sağlıyor.

NissanConnect bilgi-eğlence sisteminin en son sürümü de Android Auto ve Apple CarPlay bağlantısına sahip.

FİYATI HENÜZ BELLİ DEĞİL

Yeni Nissan Leaf modelinin fiyatı henüz açıklanmasa da nisan ayındaki ön sipariş döneminde fiyatlar belli olacak.