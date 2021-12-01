2022 Opel Astra Sports Tourer tanıtıldı

2022 Opel Astra Sports Tourer, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle görücüye çıktı.

Alman otomobil üreticisi Opel, Astra’nın altıncı neslinin global basın lansmanını geçtiğimiz aylarda gerçekleştirmişti. Şimdi de karşımıza, Astra'nın Station wagon modeli Astra Sports Tourer çıktı.

2022 Opel Astra Sports Tourer, yenilenen tasarımı ve teknolojileriyle müşterilerle buluşacak. Gelin otomobilin öne çıkan özelliklerine yakından bakalım.

2022 Opel Astra Sports Tourer tasarımı, hatchback versiyon ile büyük oranda aynı. Yenilenen station wagon'un motor seçenekleri ise detaylı olarak açıklanmadı.

TEKNİK DETAYLAR

Yapılan açıklamada, kaputun altında yüksek verimliliğe sahip benzinli ve dizel motorlar kullanıldığı belirtildi.

Bu motorların güç çıkışları 110 beygir ve 130 beygir arasında değişmekle birlikte, elektrik desteğine sahip PHEV versiyonlarda 225 beygire kadar yükseliyor.

6 ileri manuel şanzıman benzinli ve dizel motorlarda standart olarak gelirken, daha güçlü seçeneklerde ise 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonu mevcut.

2022 Opel Astra Sports Tourer'ın bagajı, benzinli ve dizel versiyonlarda iki farklı yükseklikte ayarlanabiliyor.

Ayrıca ayağın arka tamponun altına uzatılmasıyla açılan elektrikli bagaj kapağı da pratik bir kullanım sunuyor.

AGR sertifikalı ön koltuklar da ekstra konforlu yolculuklar sağlamayı hedefliyor. Bunun yanında Opel Vizor tasarımı, Intelli-Lux LED Piksel farlar, konsol tasarımı ve teknolojiler hatchback ile aynı.

GELECEK YILIN İLK ÇEYREĞİNDE SATIŞTA

2022 Opel Astra Sports Tourer'ın satışına, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde başlanacak. Otomobilin fiyatına dair henüz resmi bir açıklama yok.