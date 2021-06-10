2022 Opel Astra'nın tasarımını gösteren ilk ipucu görselleri

Stellantis çatısı altında yer alan Alman marka Opel, yeni nesil Astra'nın ilk ipucu görsellerini yayınladı.

Yeni 2022 Opel Astra ile ilgili söylentile, artık yavaş yavaş resmiyete dökülüyor. Stellantis çatısı altında yer alan Alman marka Opel, 2022 Astra'nın ilk teaser görsellerini paylaştı.

Tasarıma bakılırsa eski nesle göre ciddi bir değişim geçirecek olan Astra, Mokka'yı andıran çizgileriyle dikkat çekiyor.

Yeni Astra, şık matrix LED farları ve Vizor adı verilen yeni ızgara dizaynı ile platform kardeşi Peugeot 308'den bir hayli farklı görünecek.





YENİ OPEL ASTRA NELER SUNACAK

Yeni 2022 Opel Astra'nın iç mekanında, sürücü odaklı bir yerleşim olacağını görüyoruz. Yeni nesil Pure Panel adı verilen, 12 inç boyutlu dijital gösterge paneli ve 10 inç multimedya ekranından oluşan panel göze çarpıyor.

Opel, konsolda fiziksel düğme kullanımını azalttıklarını belirtiyor. Öte yandan merkezdeki ekranın altında bulunan piyano tuşu benzeri yerleşime sahip düğmeler de oldukça şık görünüyor.

Bunun yanı sıra ergonomik koltuklar ve yeni direksiyon da 2022 Astra'nın özellikleri arasında yer alacak.

ELEKTRİKLİ ASTRA GELİYOR

Henüz otomobilin teknik verilerini açıklamayan Opel, 30 yıllık tarihinde Astra'nın ilk kez elektrik desteği göreceğini söylüyor.

Bu destek muhtemelen PHEV, yani şarj edilebilir hibrit olarak karşımıza çıkacak. Bunun yanı sıra 296 beygirlik, dört tekerlekten çekişli bir PHEV versiyon da söylentiler arasında bulunuyor.

Opel, yeni Astra ürün gamında üç silindirli 1.2 PureTech benzinli ve dört silindirli 1.5 BlueHDi dizel motorun birkaç farklı versiyonunu sunabilir.

Altı ileri manuel ya da 8 ileri tam otomatik şanzıman seçenekleriyle gelmesi beklenen otomobilin, 300 bg civarında güç sunması bekleniyor.

ALMANYA'DA ÜRETİLECEK

Opel, yeni nesil ile Astra üretimini yeniden Almanya'daki Rüsselsheim tesisine taşıyacak. Hem station wagon hem de hatchback gövde tipleriyle satılacak otomobilin, yıl içinde tanıtılması bekleniyor.

YENİ OPEL ASTRA CASUS FOTOĞRAFLAR