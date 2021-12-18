2022 Range Rover SV tanıtıldı: İşte öne çıkan özellikleri

Ailenin ilk türevi olacak olan 2022 Range Rover SV, 1.6 milyona varan farklı renk ve donanım seçeneği ile lüks isteyenler için görücüye çıktı.

Land Rover mühendislerinin uzun bir süredir üzerinde çalıştığı yeni nesil Range Rover, ekim ayının sonunda resmen tanıtılmıştı.

Şimdi de marka, ailenin ilk türevi olan 2022 Range Rover SV modelini 1.6 milyona varan farklı renk ve donanım seçeneği ile görücüye çıkardı.

Aracın en büyük değişimi, kabinde ve dış tasarımda kullanılan seramik elemanlar oldu. Üretim süreci yaklaşık 10 hafta süren modelin, dış rengi de seramik tabanlı bir boya ile tamamlanabiliyor.

AHŞAP DETAYLAR

SUV modelinin lüks yapısını pekiştiren bir diğer tasarım detayı ise ahşap detaylar oldu.

Yaşam alanında karşımıza çıkan bu detaylar, özel bir sistem kullanılarak şekillendirildi.

Land Rover, bu ahşap tasarımının farklı opsiyonlarını da kullanıcıların beğenisine sunacak. Lazer kesim ile üretilmiş bu elemanların el ile otomobil içerisine yerleştirildiği belirtildi.

Land Rover, yeni Range Rover SV'nin çıkış tarihini vermedi, ama modelin 2022 yılının ilk günlerinde siparişe açılacağı belirtildi.

525 bg güç üretebilecek çift turbolu V8 motor SV ailesinin kalbi olacak. Modelin fiyatlarını ise ancak önümüzdeki sene öğrenebileceğiz.