2022 Skoda Fabia Monte Carlo tanıtıldı

Yeni Skoda Fabia'nın en üst ve aynı zamanda en sportif versiyonu olarak karşımıza çıkan Fabia Monte Carlo, üzerindeki örtüyü kaldırdı.

Yeni Skoda Fabia'nın en üst ve aynı zamanda en sportif versiyonu olarak daha önce ipucu görselleriyle karşımıza çıkan Fabia Monte Carlo, nihayet üzerindeki örtüyü kaldırdı ve resmi olarak tanıtıldı.

Yeni Fabia Monte Carlo'nun dış tasarımında bolca siyah dokunuş göze çarpıyor. Bu parçalar ön panjur, marşpiyeller, yan ayna kapakları, ön sütunlar, arka difüzör, tavan ve spoyler olarak dikkat çekiyor..

Fabia Monte Carlo'da 16 inç Proxima alaşım jantlar standart olarak geliyor. Bunun yanı sıra, 17 inç Procyon alaşım jantlar da tercih edilebiliyor.

Otomobilin iç mekanı ise büyük oranda Fabia'nın diğer donanım seviyeleriyle aynı. Ancak standart spor koltuklar ve kırmızı dokunuşlar, bu alanda ilk göze çarpan değişiklikler oluyor.

MOTOR SEÇENEKLERİ

2022 Skoda Fabia Monte Carlo'nun kaputunun altında standart modeldeki motorlar karşımıza çıkıyor.

En güçlü seçenek, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.5 litre dört silindirli benzinli ünite.

Standart olarak DSG ile kombine edilen motor, kompakt modelin 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlamasını ve 225 km/s azami hıza çıkmasını sağlıyor.

Bu yılın sonlarına doğru Avrupa'da satışa sunulacak 2022 Skoda Fabia Monte Carlo'nun fiyatı henüz açıklanmadı.







