2022 Skoda Fabia'nın Türkiye fiyatı belli oldu

Geçtiğimiz yıl tanıtılan yeni Skoda Fabia, Türkiye'ye gelmek için gün sayıyor. İşte otomobilin Türkiye fiyat listesi...

2021 yılında tanıtılan yeni Skoda Fabia, uzun bir bekleyişin ardından nihayet ülkemizde yollara çıkacak.

Yeni Skoda Fabia'nın kaputu altında 1.0 litre TSI üç silindirli turbo üniteye yer veriliyor.

Giriş seviyesinde 95 PS güç ve 175 Nm tork üreten motor, Elite donanım seviyesi ve manuel şanzımanla kombine ediliyor.Diğer seçenek ise 110 PS güç ve 200 Nm tork üretiyor.

Otomobilin iç mekanında donanım seviyesine göre 3,5 inç gösterge bilgi ekranı veya 10,2 inç tamamen dijital gösterge paneli bulunuyor.

Konsolun merkezinde ise 6.8 inç veya 9.2 inç'lik multimedya ekranı karşımıza çıkıyor.

SKODA FABIA TÜRKİYE FİYATI

1.0 TSI 95 PS Elite - 379 bin 900 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Elite - 427 bin 400 TL

1.0 TSI 110 PS DSG Premium - 459 bin 900 TL