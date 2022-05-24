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    2022 Skoda Superb Combi Scout Türkiye'de satışa sunuldu

    Skoda Superb Combi'nin Scout versiyonu Türkiye'de satışa sunuldu. İşte otomobilin fiyatı ve öne çıkan özellikleri.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 09:10
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 09:39
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    2022 Skoda Superb Combi Scout Türkiye'de satışa sunuldu

    Skoda Superb Combi'nin station wagon gövde tipini crossover esintileriyle birleştiren Scout versiyonu ülkemizde satışa çıktı.

    İlk kez Scout versiyonuyla Türkiye’de satışa sunulan Superb Combi, 1.5 TSI ACT 150 PS motordan güç alıyor. Söz konusu motor, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

    150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten otomobil, 0-100 km/s hızlanmasını 9.3 saniyede tamamlıyor ve 214 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor.

    Diğer detaylar

    Combi Scout, standart modele göre yerden 15 mm daha fazla sürüş yüksekliğine sahip. Aracın zorlu yol koşullarına meydan okuyan tasarım unsurları arasında gümüş rengi ön ve arka tampon koruyucuları, siyah plastik çamurluk kaplamaları, siyah eşikler, alüminyum görünümlü ayna kapakları, krom çerçeveli ön panjur ve 18 inç jantlar gibi özellikler yer alıyor.

    skoda

    Türkiye fiyatı

    Lav Mavisi, Graphite Gri, Tangerine Turuncu gibi toplam 10 adet renk seçeneği ile tercih edilebilen yeni Skoda Superb Combi Scout, 1 milyon 144 bin TL'lik fiyat etiketiyle ülkemizdeki müşterilerini bekliyor.

    SKODA


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