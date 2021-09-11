2022 Subaru WRX tanıtıldı: İşte özellikleri

2022 Subaru WRX, güncellenen iç ve dış tasarımın yanı sıra, yeni platform ve motorla müşterilerle buluşacak.

2022 Subaru WRX, yenilenen tasarımı ve motor seçenekleriyle görücüye çıktı. Yeni nesil Subaru WRX'in kaputu altında 2.4 litre Boxer motor bulunuyor.

Söz konusu motor 271 beygir güç ve 249 Nm tork üretiyor. Bu da önceki motora kısayla torkun değişmediği ve gücün biraz daha arttığı anlamına geliyor.

Yeni WRX'te 6 ileri manuel veya Subaru Performance Transmission adı verilen yeni otomatik şanzıman seçenekleri mevcut. Otomatik şanzıman vites kulakçıklarıyla 8 ileri manuel modda kullanılabiliyor.

TASARIM DETAYLARI

Yeni WRX'in ön bölümünde yeni farlar ve öncekine kıyasla daha büyük olan altıgen panjur dikkat çekiyor.

Ön kaput üzerindeki geniş hava girişi de modelin sportif yanına vurgu yapıyor. Arkada yeni stop lambalarının dikkat çektiği araçta ağırlığı azaltan alüminyum ön çamurluklar kullanıldı.

Bunun yanı sıra çamurluk uçlarında ve eteklerde yer verilen siyah plastik eklentiler de göze çarpan detaylardan.

Yeni Subaru WRX'te 11.6 inç multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Söz konusu sistem Android Auto ve Apple CarPlay desteğine sahip. 11 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi gibi opsiyonların sunulduğu araçta Subaru'nun EyeSight sürücü asistan teknolojisi de bulunuyor.

Otomobilin satış fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Donanımhaber