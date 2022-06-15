2022 Suzuki S-Cross Türkiye'de satışa çıktı

2022 Suzuki S-Cross Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Suzuki S-Cross fiyatını ve özelliklerini derledik.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında görücüye çıkan yeni 2022 Suzuki S-Cross, uzun bir bekleyişin ardından ülkemize giriş yaptı.

2022 Suzuki S-Cross, 127 beygir güç ve 235 Nm tork üreten 1.4 litre Boosterjet turbo benzinli üniteden güç alıyor.

48V hafif hibrit sistemi de elektrik motoru fonksiyonuna sahip bir 48V ISG (Entegre Marş Alternatörü), 48V lityum iyon batarya ve 48-12V DC/DC dönüştürücüden oluşuyor.

0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlayan yeni S-Cross, 6 ileri otomatik şanzımanla geliyor ve 4 farklı sürüş modu sunan AllGrip Select 4x4 sürüş sistemi ile de tercih edilebiliyor.

Standart gelen özellikler

Yeni Suzuki S-Cross Türkiye'de GL Elegance ve GLX Premium donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor.

İlk basamakta LED farlar ve LED gündüz sürüş farları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya, Apple CarPlay ve Android Auto, yağmur sensörü, ön çarpışma önleme sistemi, direksiyon müdahalesi ve yorgunluk sensörü özellikli şerit takip uyarı sistemi ve ön-arka park sensörleri gibi standart özellikler dikkat çekiyor.

2022 Suzuki S-Cross fiyat listesi

2022 Suzuki S-Cross'un ülkemizdeki fiyat listesi şu şekilde: