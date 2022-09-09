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    2022 Tesla Model Y, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    Berlin'deki fabrikada üretilen 2022 Tesla Model Y, Euro NCAP'in zorlu testlerini başarıyla geçti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 09:45
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    2022 Tesla Model Y, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

    Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

    Berlin'deki fabrikada üretilen 2022 Tesla Model Y, Euro NCAP'in zorlu testlerine girdi ve başarıyla ayrıldı.

    Tesla Model Y, yapılan güvenlik testleri sonucu 5 yıldız aldı ve bu dereceyi elde eden araçlar arasında zirveye yerleşti.

    Güvenlikten tam puan aldı

    Model Y'nin asıl başarısı, yüzde 98 başarı elde ettiği güvenlik yardımcısı kategorisi oldu. Elektrikli model aynı zamanda yetişkin yolcu korumasında da yüzde 97 başarı elde etti.

    Tesla Model Y Euro NCAP çarpışma testi VİDEO

    ncap

    Aynı zamanda Tesla'nın Berlin fabrikasında üretilen Model Y'nin şerit desteği ve yeni kabin kamerasıyla çalışan sürücü durumu izleme özelliği ile de tam puan aldığı kaydedildi.

    Ayrıca, sadece kameralarla çalışan Vision sisteminin de diğer araçlar, bisikletliler ve yayalarla yapılan testlerde kazaları önleme konusunda çok iyi çalıştığı açıklandı.

    2022 Tesla Model Y, Euro NCAP ten 5 yıldız aldı #2

    tesla


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