2022 Toyota Aqua, hibrit motor seçeneğiyle tanıtıldı

Toyota, Aqua modelinin ikinci jenerasyonunu memleketi Japonya'da görücüye çıkardı. Hibrit motor seçeneğiyle dikkat çeken otomobilin özelliklerini sizler için derledik.

Japon otomobil üreticisi Toyota, 2019 model yılı itibarıyla Prius C modelinin satışını ABD'de durdurmuştu. Ancak aynı model, Japonya'da hayatına Aqua ismiyle devam ediyor.

Piyasada geçirdiği 10 yılda 18,7 milyon satış yakalayan Prius C'nin mirasını devralan Aqua, yeni nesliyle Japonya'da görücüye çıktı.

TNGA-B platformunu kullanan ve bu sayede yakıt verimliliği yüzde 20 iyileştirilen otomobil, Comfort Pedal adı verilen tek pedal sürüş donanımına sahip.

Hibrit güç ünitesinden beslenmesine rağmen, kompakt model tamamen elektrikli otomobillerde görülen çift yönlü şarj özelliğini de barındırıyor. Bu sayede kullanıcılar, elektrik kesintilerinde aracı jeneratör olarak da kullanabiliyor.

Toyota, 2022 Aqua'nın seri üretim modeller alemine yüksek çıkışlı bipolar nikel-hidrojen bataryayı da kazandırdığının altını çiziyor.

Bir önceki neslin nikel-hidrojen pillerin iki katı güç sunan araç, eşlendiği 1.5 litrelik atmosferik benzinli motorun tepkisini ve ivmelenmesini de ciddi şekilde iyileştirdi. Bu sayede Aqua daha yüksek süratlerde tamamen elektrikli olarak yol alabiliyor.

FİYATLAR

Giriş seviyesinde konumlanan önden çekişli Aqua B ile 1.980.000 Japon Yeni'nden (yaklaşık 18 bin dolar) başlayan fiyatlarla satılıyor.

Otomobilin dört çeker E-Four Z paketinin satış fiyatı ise 2.598.000 Japon Yeni'ni (yaklaşık 23 bin dolar) buluyor.