2022 Toyota RAV4 Adventure tanıtıldı

Toyota, Avrupa pazarı için yeni 2022 RAV4 Adventure modelini görücüye çıkardı. İşte daha sert görünüme karışan yeni SUV modelinin öne çıkan özellikleri...

Ürün yelpazesindeki SUV modelleri çeşitlendirmeye devam eden Japon otomobil üreticisi Toyota, bu kez de Avrupa pazarı için RAV4 Adventure modeliyle karşımıza çıktı.

2022 Toyota RAV4 Adventure modelinin ön tasarımına baktığımızda, daha sert bir duruşa sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Bu kapsamda mevcut panjur tasarımı yerine tamamı siyah detaylardan oluşan altıgen panjur kullanılıyor.

Bunun yanı sıra; Urban Haki ve Dinamik Gri renklerinden oluşan çift tonlu gövde ve yeni 19 inçlik jantlar da RAV4 Adventure'ın dikkat çeken tasarım detayları arasında yer alıyor.

Yeni model, 2022 yılından itibaren diğer RAV4 versiyonlarında da görebileceğimiz bazı detayları da barındırıyor.

Yeni projeksiyon tipi LED farlar, LED sis farları ve yeni 10 kollu alaşım jant tasarımı, dış taraftaki değişiklikler bu detaylardan bazıları.

Kabinde ise yeni LED aydınlatma, standart elektrikli ayarlanabilir ön yolcu koltuğu, aydınlatmalı cam kontrol düğmeleri ve yeni USB C girişleri mevcut.

TEKNİK DETAYLAR

RAV4 Adventure'ın kaputu altında herhangi bir sürprize yer verilmiyor. Toyota'nın dördüncü nesil hibrit sistemi ve AWD-i dört teker sistemi standart olarak geliyor.

2.5 litre benzinli ünite ve iki elektrik motorunu kombinleyen sistem, 222 beygir güç ve 221 Nm tork üretiyor.

TESLİMATLAR 2022 İLK ÇEYREKTE

Yeni Toyota RAV4 Adventure ve yenilenen RAV4 model ailesinin Avrupa teslimatları, 2022'nin ilk çeyreğinde başlayacak.