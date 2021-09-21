2022 Toyota Tundra tanıtıldı: İşte özellikleri

ABD'nin popüler büyük pickup segmentinde oldukça ses getiren Toyota Tundra yenilendi. İşte otomobilin öne çıkan detayları...

Japon otomobil üreticisi Toyota, geçtiğimiz mayıs ayında yeni nesil Tundra pick-up modelinin bazı karanlık teaser görüntülerini paylaşmıştı. Toyota, artık gizemli paylaşımları bir kenara bırakıp yeni Tundra'yı resmi olarak tanıttı.

Daha modern ve kaslı bir görünüme sahip olan 2022 Toyota Tundra'da teknik olarak önemli güncellemeler mevcut.

Yeni bir şasiye geçiş yapan model, selefindeki V8 ünitenin aksine sadece V6 motor seçenekleriyle geliyor.

Giriş seviyesinde 389 beygir güç ve 649 Nm tork üreten 3.5 litre çift turbo V6 ünite karşımıza çıkıyor.

i-Force Max adı verilen hibrit ünite ise 437 beygir güç ve 790 Nm tork değerlerine sahip. Şanzıman tarafında da 10 ileri otomatik vites karşımıza çıkıyor.

İÇ MEKAN DETAYLARI

Yeni Toyota Tundra, kabin tipi olarak Double Cab veya CrewMax isimli versiyonlarla tercih edilebiliyor. Her iki gövde tipinin de dört kapıya sahip olduğunu belirtelim.

İlk versiyonda 2 metre kasa uzunluğu standart, 2.4 metre ise opsiyon olarak sunuluyor. CrewMax versiyonunda ise 1.67 metre uzunluğundaki kasa standart iken 2 metrelik kasa opsiyon listesinde.

2022 Tundra'nın iç mekanına baktığımızda, daha modern ve teknolpjik dokunuşlar olduğunu görüyoruz.

Giriş seviyesinde 8 inç multimedya ekranı mevcut, fakat bu donanım üst seviyelerde 14 inç'e yükseliyor.

Söz konusu dokunmatik ekran üzerinden kontrol edilen sistemin de eskiye göre çok daha hızlı ve sezgisel çalıştığı ifade ediliyor.

Android Auto ve Apple CarPlay tüm modellerde standart olmakla birlikte, entegre Amazon Music ve Apple Podcasts gibi iyileştirmeler de mevcut.

TOYOTA TUNDRA FİYAT

2022 Toyota Tundra, ABD'de tasarlanan ve bu pazar için geliştirilen bir araç. Yenilenen modellerin yıl bitmeden bayilerde yerini alması bekleniyor. 4x2 ve 4x4 sürüş sistemine sahip farklı versiyonlarla satışa sunulacak Tundra'nın fiyatı henüz resmi olarak açıklanmadı, fakat 36 bin dolar ila 60 bin dolar arasında olacağı söyleniyor



