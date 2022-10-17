2022 Volkswagen Golf, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

2022 Volkswagen Golf, Euro NCAP'in zorlu güvenlik testlerinden 5 yıldız almayı başardı.

Avrupa pazarındaki otomobillerin güvenlik ve performans değerlendirmeleri için 1977 yılında kurulan bağımsız kurum Euro NCAP, yaptığı testler sonucunda otomobilleri derecelendiriyor.

2019'un ekim ayında resmi olarak tanıtılan son nesil Volkswagen Golf (Mk8), Euro NCAP tarafından test edildi. Tüm testleri başarıyla geçen model, 5 yıldız almayı başardı.

Volkswagen Golf, çeşitli kategorilerden iyi puanlar aldı

2022 model Golf; yetişkin korumasında yüzde 88, çocuk yolcu korumasında yüzde 87, zarar görebilecek yol kullanıcıları kategorisinde yüzde 74 ve son olarak güvenlik yardımcıları kategorisinde yüzde 82 başarı elde etti.

Euro NCAP'in 2022 Volkswagen Golf ile ilgili yorumları genel olarak iyi durumda. Otomobilin önden çarpmalarda yolcu bölümünün sağlam olduğu belirtildi.

2022 Volkswagen Golf modelinin Euro NCAP çarpışma testini aşağıdan izleyebilirsiniz.

2022 Volkswagen Golf, Euro NCAP çarpışma testi VİDEO