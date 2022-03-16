2022 Volkswagen Golf R Türkiye fiyatı belli oldu

Golf 8 ailesinin en güçlü üyesi 2022 Volkswagen Golf R Türkiye'de yollara çıkmaya hazırlanıyor. İşte otomobilin ülkemizdeki satış fiyatı...

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, geçtiğimiz aylarda yeni T-Cross ve Taigo modellerini ülkemizde satışa sunmuştu.

Türkiye'deki yeni model atağını sürdüren Alman üretici, şimdi de Golf R modelini Türkiye yollarına çıkarmaya hazırlanıyor.

2022 GOLF R NELER SUNUYOR

Yeni Golf R'de 320 beygir güç üreten 2.0 TSI motor bulunuyor. 2022 Volkswagen Golf R'nin kalbindeki motor 420 Nm tork üretiyor. Azami hızı elektronik olarak 270 km/s ile sınırlandırılan modelin 0-100 km/s hızlanması 4,7 saniye sürüyor.

4MOTION dört tekerlekten çekiş sistemiyle gelen Golf R'de çekiş gücünü arka sağ ve sol tekerlekler arasında değişken biçimde dağıtan Tork Yönlendirme sistemi de bulunuyor.

Dış tasarım olarak standart Golf'e göre daha sportif görünen modelde, parlak siyah difüzör ve büyük tavan üstü spoyler gibi aerodinamik elementler fark yaratıyor.

İç mekanda Nappa deri kaplı koltuklar, karbon grisi dekoratif kaplamalar, fırçalanmış paslanmaz çelik pedallar ve Golf R'a özel ambiyans aydınlatması bulunuyor.

YENİ VOLKSWAGEN GOLF R TÜRKİYE FİYATI

2022 Volkswagen Golf R Türkiye fiyatı 1 milyon 451 bin 300 TL olarak açıklandı. Otomobilin vergisiz fiyatı ise 490 bin TL civarında.