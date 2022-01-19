2022 Volkswagen Lamando L tanıtıldı: İşte özellikleri

Alman otomotiv devi, yeni sedan modeli 2022 Volkswagen Lamando L'i görücüye çıkardı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Çin'de düzenlediği etkinlilkte yeni sedan modeli Lamando L'yi tanıttı.

2022 Volkswagen Lamando L, grubun yeni Golf, Octavia, A3 ve Leon gibi modellerinde kullandığı MQB Evo platformu üzerine inşa edildi.

TASARIM DETAYLARI

Tasarıma baktığımızda, şekliyle elektrikli Volkwagen ID ailesini anımsatan LED farlar, onların arasında uzanan ışık şeridi ve aydınlatılmış logo dikkat çekiyor.

Tamponda ise boylu boyunda uzanan bir panjur ve kenarlarda dikey hava kanalları tercih edildi.

Profilde 18 inçlik jantları ve kaslı yapısıyla dikkat çeken modelin arka bölümünde ise stoplar Peugeot 508 modelini anımsatıyor.

2022 Volkswagen Lamando L'in yaşam alanı Golf 8'e benzese de bazı farklılıklar da mevcut. Bitişik ekran tasarımı ve gösterge panelini bu farkılıklar arasında gösterebiliriz.

Bunun yanı sıra konsolun ortasındaki havalandırma menfezleri de biraz daha farklı. Aracın özellikleri arasında Beats ses sistemi, head-up display, sunroof, elektrikli ön koltuklar ve adaptif hız sabitleyici gibi donanımlar dikkat çekiyor.

TEKNİK DETAYLAR

Lamando L, 150 beygir güç ve 250 Nm tork üreten 1.4 litre TSI üniteden güç alıyor.

Üretilen güç ve tork 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere iletiliyor.

Otomobilin 0-100 km/s hızlanması 8.5 saniye sürüyor. İlerleyen süreçte 2.0 litre TSI motor ile seçenekler ikiye çıkacak.

Çin'e özel olarak üretilen yeni otomobilin, önümüzdeki bahar aylarında satışa çıkması bekleniyor.