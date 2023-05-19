2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markası Renault oldu 2. el oto satış noktalarından elde edilen verilerle oluşturulan rapora göre, 2022 yılında en çok el değiştiren otomobil markasının Renault olduğu ortaya çıktı.

İHA

SmartIQ tarafından Türkiye genelinde faaliyet gösteren 2. el oto satış noktalarından elde edilen verilerle oluşturulan raporda, tüketicilerin tercihleri analiz edildi.

Rapora göre, 2022 yılında toplam 3 milyon 348 bin araç el değiştirdi. En çok el değiştiren marka sıralamasında ilk sırada 542 bin araçla Renault yer aldı.

Renault'yu sırası ile 457 bin araçla Volkswagen, 321 bin araçla Fiat, 249 bin araçla Opel ve 231 bin araçla Ford izledi.

En çok Clio değiştirildi

Model sıralamasında ise ilk sırayı 178 bin adetle Renault Clio aldı. Onu 171 bin adetle Fiat Egea, 153 bin adetle VW Passat, 138 bin adetle Ford Focus ve 137 bin adetle Renault Megane takip etti.