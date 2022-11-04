2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

2022'de Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri

Ocak-ekim döneminde SUV modelleri yüzde 37,3 pay alarak ilk sırada yer aldı. İşte en çok satılan modeller ve satış rakamları.

Dünya genelindeki rakamlara baktığımızda, artık otomobillerde daha çok SUV modellerinin tercih edildiğini görüyoruz. Ülkemizde her ne kadar sedan modelleri ağırlıkta olsa da SUV segmentine olan ilgi her geçen gün artıyor.

Otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022 Ocak-Ekim döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 düşüşle 585 bin 752 oldu. Toplam pazarda geçen yılın 10 ayında 614 bin 891 adet satış yapılmıştı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde, otomobil pazarında en çok tercih edilenin yüzde 40,9 pay ve 182 bin 599 adetle SUV otomobiller olduğu görüldü.

SUV otomobilleri, yüzde 37,3 pay ve 166 bin 410 satışla Sedan, yüzde 20,1 pay ve 89 bin 792 satışla H/B otomobiller takip etti.

Türkiye'de en çok satan 10 SUV modeli

Dacia Duster, 21 bin 518 adetle ilk10 ayda ülkemizde en çok satan SUV modeli olarak kayıtlara geçti. Listenin tamamı şu şekilde: