2022'nin En Güzel Otomobili ödülü DS 4'ün oldu

2022'nin En Güzel Otomobili ödülü DS 4'ün oldu

DS Automobiles'ın DS 4 modeli, 37. Uluslararası Otomobil Festivali (Festival Automobile International) jürisi tarafından "2022'nin En Güzel Otomobili" ödülüne layık görüldü.

FCA ile PSA'nın birleşmesinden ddoğan Stellantis markasına ait otomobil üreticilerinden biri olan DS Automobiles; DS 3 Crossback, DS 9 Sedan ve DS 7 Crossback gibi modellere ev sahipliği yapıyor.

Marka, geçtiğimiz yıl şubat ayında duyurduğu DS 4 modeli ile ürün yelpazesine yeni bir araç daha eklemişti. Çok daha dinamik bir görünüme kavuşan model, Citroen C4'ten alınan EMP2 platformunu kullanıyor.

YILIN EN GÜZEL OTOMOBİLİ SEÇİLDİ

DS Automobiles, dış tasarımının yanı sıra birçok 'el yapımı' dokunuş ile karakteristik bir iç tasarıma sahip olan DS 4 modelinin aldığı ödül ile 2022'ye başladı.

DS 4, 37. Uluslararası Otomobil Festivali (Festival Automobile International) jürisi tarafından '2022'nin En Güzel Otomobili' ödülüne layık görüldü.

DS Automobiles Tasarım Direktörü Thierry Metroz, 'Yılın En Güzel Otomobili' ödülünün, DS Design Studio Paris'teki ekibiyle birlikte, DS 4'ü ortaya koyan tüm çalışanlarına verilmiş bir ödül olduğunu belirtti.

Çizim aşamasına geçmeden önce otomobilin teknik platformunu modellemek için mühendisleriyle 2 yıl çalıştıklarını aktaran Metroz, '"Tasarım sürecine geçtiğimizde, yeni bir konsept ortaya koymak için oldukça geniş bir hareket alanına sahip olduk.

Geçtiğimiz yıl yine Uluslararası Otomobil Festivali tarafından ödüllendirilen DS Aero Sport Lounge konseptinden ilham alan DS 4, şimdiye kadar görülmemiş orantılarıyla segmentinde benzersiz bir tasarıma sahip.

Otomobilin tasarımı büyük jantlar üzerine yerleştirilmiş, atletik, fazlasıyla kaslı ve kompakt hatlar ile ifade ediliyor. Aerodinamik, verimli ve karizmatik bir yapıya sahip." ifadelerini kullandı.