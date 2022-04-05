2022'nin ilk çeyreğinde otomotiv pazarı yüzde 23,5 daraldı

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet oldu.

Mart ayını geride bırakmamızla birlikte, Türkiye'deki otomotiv pazarının 2022 ilk çeyrek verileri de belli oldu.

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak kayıtlara geçti.

Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

MARTTA DÜŞÜŞ SERT OLDU

Martta satışlardaki azalışın hızlandığı görüldü. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 33,4 azalışla 64 bin 267 adede, otomobil satışları yüzde 34,3 gerileyerek 50 bin 173'e, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,8 daralarak 14 bin 94'e indi.

EN ÇOK BENZİNLİ TERCİH EDİLDİ

Motor tiplerine bakıldığında en çok yüzde 71,7 ile benzinli otomobiller tercih edilirken, onu yüzde 15,4 ile dizel, yüzde 9,6 ile hibrit, yüzde 2,4 ile otogazlı araçlar takip etti. İlk çeyrekte satılan elektrikli otomobil adedi 1.073 oldu.

Ocak-mart döneminde satışların yüzde 88,5'ini 1600cc altındaki otomobiller, yüzde 0,8'ini 1600-2000cc aralığındaki araçlar, yüzde 0,2'sini 2000cc üstü otomobiller oluşturdu. Satılan otomobillerin yüzde 78,2'si otomatik, yüzde 21,8'i manuel şanzımanlı oldu.