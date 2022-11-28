2023 Avrupa’da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu

Avrupa'da Yılın Otomobili ödülünün sahibi olmaya aday 7 otomobil modeli belli oldu. Kazanan, ocak ayında açıklanacak.

Avrupa'nın dört bir yanından 60'tan fazla deneyimli otomobil gazetecisinin bir araya gelip seçtiği Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için finale kalan adaylar açıklandı.

27 otomobili inceleyen jüri üyeleri, bu modellerin sayısını yediye kadar düşürdü. 2023'ün otomobili olmaya aday modellerin hepsinin de ya tam elektrikli ya da hibrit versiyonu var.

Finalist listesi, BMW iX1, Dacia Jogger, Honda Civic, MG 4, Toyota GR 86 ve Opel Astra gibi araçları içeren 27 adaydan oluşuyordu. Ancak bunlardan 7 tanesi finale adını yazdırdı.

Finalistler

2023 Avrupa’da Yılın Otomobili finalistleri şöyle:

Jeep Avenger

Kia Niro

Nissan Ariya

Peugeot 408

Renault Austral

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Volkswagen ID. Buzz

Geçen yılın kazananı, Koreli markanın ödülü ilk kez kazandığı Kia EV6 modeli olmuştu. Yeni “Yılın Otomobili” unvanını kazanan model, 13 Ocak’ta Brüksel otomobil fuarında açıklanacak.