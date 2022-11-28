- Haberler
- Otomobil Haberleri
- 2023 Avrupa’da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu
2023 Avrupa’da Yılın Otomobili finalistleri belli oldu
- Haber Merkezi
- 28.11.2022 - 08:37
Avrupa'nın dört bir yanından 60'tan fazla deneyimli otomobil gazetecisinin bir araya gelip seçtiği Avrupa'da Yılın Otomobili ödülü için finale kalan adaylar açıklandı.
27 otomobili inceleyen jüri üyeleri, bu modellerin sayısını yediye kadar düşürdü. 2023'ün otomobili olmaya aday modellerin hepsinin de ya tam elektrikli ya da hibrit versiyonu var.
Finalist listesi, BMW iX1, Dacia Jogger, Honda Civic, MG 4, Toyota GR 86 ve Opel Astra gibi araçları içeren 27 adaydan oluşuyordu. Ancak bunlardan 7 tanesi finale adını yazdırdı.
Finalistler
2023 Avrupa’da Yılın Otomobili finalistleri şöyle:
- Jeep Avenger
- Kia Niro
- Nissan Ariya
- Peugeot 408
- Renault Austral
- Subaru Solterra/Toyota bZ4X
- Volkswagen ID. Buzz
Geçen yılın kazananı, Koreli markanın ödülü ilk kez kazandığı Kia EV6 modeli olmuştu. Yeni “Yılın Otomobili” unvanını kazanan model, 13 Ocak’ta Brüksel otomobil fuarında açıklanacak.