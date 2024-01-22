2023 D-SUV segmentinin lideri Chery TIGGO 8 PRO oldu Chery TIGGO 8 PRO, 2023 yılının sadece 9 ayında satılmasına rağmen segmentinin açık ara lideri olmayı başardı.

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2023 yılı, Chery için güçlü bir satış başarısıyla sonuçlandı. Marka, Türkiye pazarına mart ayında giriş yaparak kısa sürede satış listelerinde üst sıralara yerleşti.

Otomobil Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından yayınlanan 2023 satış verilerine göre, Chery'nin D-SUV segmentindeki öne çıkan modeli TIGGO 8 PRO, sadece dokuz ay içinde 14 bin 499 adetlik satış rakamına ulaşarak dikkat çekti.

Bu başarıyla, TIGGO 8 PRO, geniş hacimli ve yüksek teknolojili SUV pazarında açık ara liderliği elde ederek D-SUV segmentinde satış şampiyonu oldu.

Türkiye pazarını 10. sırada tamamladı

2023 yılını Türkiye’de binek araç satışlarında 10’uncu sırada tamamlayan Chery, SUV segmentinde ise dördüncü sırada yer aldı.

Chery TIGGO 8 PRO, 2023 yılında üstün kalitesi ve gelişmiş tasarımıyla küresel pazarda iyi bir performans sergiledi.

Otomobil küresel satışları, yıllık yüzde 31,9 artışla 230 bin adedi aştı. Dünya genelinde 80’in üzerinde ülke ve bölgede satışı devam eden Chery TIGGO 8 serisi, 800 binin üzerinde küresel kullanıcı ile buluştu.