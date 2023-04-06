2023 Dünyada Yılın Otomobili kazananı belli oldu Tek şarj ile 614 km menzile sahip Hyundai IONIQ 6, 2023 Dünyada Yılın Otomobili ödülünü kazanmayı başardı.

ensonhaber.com

Yılın en iyi otomobillerinin belirlendiği Dünya Otomobil Ödülleri’nin 2023 finalistleri mart ayında açıklanmıştı.

32 farklı ülkeden gelen 100 gazetecinin oluşturduğu jüri tarafından seçilen finalistler arasından kazanan belli oldu.

BMW X1 / iX1, Hyundai Ioniq 6 ve Kia Niro'nun finale kaldığı ödüllerde Ioniq 6 birinci seçildi.

2023 Dünyada Yılın Otomobili: Hyundai Ioniq 6

IONIQ 6, aynı anda “2023 Dünyada Yılın Otomobili”, “2023 Dünyanın Elektrikli Aracı” ve “2023 Dünyada Yılın Otomobil Tasarımı” ödüllerini kazandı.

Geçen yıl da bir başka elektrikli Hyundai modeli olan IONIQ 5 de aynı kategorilerde yarışmayı önde tamamlamıştı.

Hyundai, 2030 yılına kadar 17 tamamen elektrikli modelini piyasaya sürmeyi planlıyor. Koreli devin 2030 planında, yılda 1,87 milyon adet elektrikli araç satışına ulaşmak da var.

Hyundai Ioniq 6 2023'te Türkiye'de

Hyundai'nin elektrikli model ailesinin bir parçası olan Ioniq 6 modeli, 2023'ün son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak.

Hyundai Ioniq 6 neler sunuyor

Tesla Model 3 rakibi olarak piyasayı girmesi planlanan elektrikli sedan, Ioniq 5 ile E-GMP platformunu paylaşıyor. Söz konusu modelde 53 kWsa ve 77.4 kWsa olmak üzere iki farklı lityum iyon batarya seçeneği sunuluyor.

Aynı zamanda standart olarak tek motor seçeneğiyle arkadan çekişli olarak gelen Ioniq 6'yı opsiyonel çift motor düzeniyle dört tekerlekten çekişli olarak satın almak da mümkün olacak.

Giriş seviyesinde 53 kWsa kapasiteli küçük batarya ile kombine edilen bu versiyon için (18 inç jantlarla) WLTP'ye göre 14 kWsa/100km'nin altında birleşik enerji tüketimi hedefleniyor.

Çift motorlu Ioniq 6 ise 320 hp güç ve 605 Nm tork üretiyor. Araç bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 5.1 saniyede tamamlıyor.

Elektrikli sedanın tek motor, 77.4 kWsa batarya ve 18 inç jant kombinasyonuyla WLTP'ye göre 614 kilometre menzil sunacağını söyleniyor. Bu da Ioniq 5'e göre 100 kilometre daha fazla menzil demek.