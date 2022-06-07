2023 Fiat Doblo ve elektrikli e-Doblo tanıtıldı

Beşinci nesil 2023 Fiat Doblo, iki dizel ve bir benzinli motorla tanıtıldı. Öte yandan, tamamen elektrikli e-Doblo da aileye katıldı.

Bursa'daki Tofaş fabrikasında üretilip ilk olarak 2000 yılında ülkemizde satışa sunulan Fiat Doblo modelleri, aradan geçen 22 yılın ardından popülerliğini korumaya devam ediyor.

Türkiye'de hafif ticarinin en önemli isimlerinden biri olan Fiat Doblo yenilendi. 2023 model Fiat Doblo, aileye katılan tamamen elektrikli versiyonuyla birlikte görücüye çıktı.

2023 Fiat Doblo neler sunuyor

2023 Fiat Doblo, Stellantis çatısı altındaki Peugeot Rifter, Citroen Berlingo, Opel Combo ve Toyota ProCity ile aynı platformu kullanacak.

2023 Fiat Doblo, iki farklı gövde uzunluğu ve Van, Crew Cab ve Combi olmak üzere üç farklı seçenekle satışa sunulacak.

Fiat Doblo motor seçenekleri

Yeni Fiat Doblo, kaputunun altında zengin motor seçenekleri sunacak. Bu kapsamda tamamen elektrikli versiyonun yanı sıra iki dizel ve bir benzinli motor seçeneği karşımıza çıkacak..

100 beygirlik 1.5 dizel ünite manuel şanzımanla, 130 beygirlik 1.5 dizel ünite ise manuel ve 8 ileri otomatik şanzıman opsiyonuyla gelecek. Ayrıca 110 beygirlik 1.2 litre benzinli motor da seçenekler arasında yer alıyor.

280 km menzil

Elektrikli e-Doblo ise 100 kW elektrik motoru ve 50 kWsa kapasiteli bataryası ile göre 280 kilometre sürüş menzili sunacak.

Yeni motoruyla 260 Nm maksimum tork sunacak olan e-Doblo'nun azami hızı da 130 km/s olacak.

100 kW DC hızlı şarj desteğine sahip olan batarya, 30 dakikada yüzde 80 dolum seviyesine ulaşacak.

Artık Türkiye'de üretilmeyecek

Beşinci nesil 2023 Fiat Doblo ailesi Türkiye'de üretilmeyecek. Doblo'nun üretim yeri artık İspanya olacak.

Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edeceği belirtilirken, resmi KAP açıklaması da geldi.

Konuya ilişkin TOFAŞ'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Fiat (Stellantis Grubu) tarafından, 6 Haziran 2022 tarihli basın açıklaması ile yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis'in İspanya'daki Vigo fabrikasında üretileceği kamuoyuyla paylaşılmıştır.

Diğer taraftan, 23.10.2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”