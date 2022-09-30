2023 Fiat Fastback'in tasarımı ortaya çıktı

Brezilya ve Arjantin gibi Güney Amerika pazarları için coupe-SUV formunda geliştirilen yeni Fiat Fastback'in görselleri yayınlandı.

Fiat'ın yeni coupe-SUV modeli Fastback'in dış tasarımını gösteren yeni görseller ortaya çıktı. Yeni model, 2018'de tanıtılan ve aynı ismi taşıyan konseptten izler taşıyor.

Güney Amerika pazarı için geliştirilen otomobilin, başka ülkelerde de satışa çıkabileceği söyleniyor.

Fiat Fastback teknik detaylar

Motor seçenekleri de henüz açıklanmayan Fiat Fastback hakkında bazı sızıntılar var. Buna göre otomobilde 130 beygir güç ve 200 Nm tork üreten 1.0 litre turbo üç silindirli benzinli motor göreceğiz.

Daha fazla güç isteyenler için de 185 beygir güç üreten 1.3 litrelik motor da gelebilir. Modelin, seçilen motora göre 6 ileri otomatik veya CVT ile kombine edilebileceği de konuşulan detaylar arasında.