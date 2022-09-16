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    2023 Ford Mustang tanıtıldı

    Ford'un en ikonik modellerinden olan Mustang, yeni nesline kavuştu. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri...
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2022 - 09:09
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    2023 Ford Mustang tanıtıldı

    Elektrikli otomobil sürecine geçişi hızlandıran markalar arasında olan Ford, içten yanmalı Mustang’lerin üretimine son verecek.

    2023’ün Mart ayında içten yanmalı son nesil Ford Mustang üretime girecek. Bu araç, yaklaşık 5 yıl piyasada kaldıktan sonra, 2028'de tamamen elektrikli bir araca dönüşecek.

    İçten yanmalı son Mustang tanıtıldı

    Otomotiv dünyasının en ikonik modellerinden biri olan Ford Mustang yenilendi. Bilindik tasarımıyla gelen yedinci nesil 2023 Ford Mustang'ın öne çıkan özelliklerine yakından bakıyoruz.

    2023 Ford Mustang, 1964 - 1970 arasında üretilen atalarından ilham alan tasarımını hala koruyor, ancak fark olarak eskiye göre biraz daha keskin hatlara sahip olduğu görülüyor.

    2023 Ford Mustang ailesinde ilk kez EcoBoost ve V8 motorlu versiyonlar karşımıza çıkıyor.

    ford mustang

    Güç, tork ve performans verileri henüz belli değil ancak şirket düşük hacimli motorun tamamen yenilendiğini söyledi.

    Şanzıman olaraksa 10 ileri otomatik ve en güçlü GT versiyonda 6 ileri manuel seçeneklerine yer veriliyor

    Yeni Ford Mustang ailesinin iç mekanında özellikle orta ve üst donanım seviyelerinde bitişik ekran yerleşimi karşımıza çıkıyor.

    Ford'un yeni SYNC 4 yazılımıyla kontrol edilen bu sistem 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 13.2 inç multimedya ekranından oluşuyor.

    ford mustang

    ford mustang

    ford mustang


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