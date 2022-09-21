2023 Ford Transit Custom ailesi tanıtıldı

Yeni 2023 Ford Transit Custom ailesi dizel, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve elektrikli versiyonları ile görücüye çıktı.

Ford Otosan Araç Donanım Sistemleri Mühendis Lideri Ozan Nalcıoğlu, geçtiğimiz aylarda elektrikli Ford Transit modelinin üretimine başlayacaklarını açıklamış ve daha sonra ilk elektrikli Ford Transit modeli Kocaeli fabrikasında banttan indirilmişti.

Ford Otosan, bu adımla birlikte Ford’un Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline geliyor.

İlk üretimi tamamlanan elektrikli Transit, değişik gövde tipleri, hızlı ve normal şarj üniteleri ile satılacak.

Ford E-Transit Custom da tanıtılmıştı

Ticari tarafta E-Transit'in ardından tamamen elektrikli Ford E-Transit Custom da sahneye çıktı. Elektrikli model, Ford Otosan tarafından Türkiye'de üretilecek.

Transit Custom ailesinin içten yanmalı motorlu versiyonları da geldi

Ford, 2023'ün ikinci yarısından itibaren Gölcük'te üretilecek elektrikli E-Transit Custom'ın ardından içten yanmalı motora sahip versiyonları da tanıttı.

Yeni nesil Ford Transit Custom ailesi, EcoBlue dizel, şarj edilebilir hibrit (PHEV) ve yüzde 100 elektrikli versiyonların yanı sıra farklı gövde tipleriyle tüketiciye birçok seçenek vadediyor.

Yeni nesil Ford Transit Custom, donanım seviyesi olarak Base, Trend, Limited, Active, Trail ve Sport olmak üzere altı farklı seçeneğe sahip.

Tamamen yeni bir platform üzerine yükselen Transit Custom, panelvan; camlı van ve kombi gibi versiyonlarıın yanı sıra iki farklı uzunluk ve iki farklı yükseklik seçeneği sunacak.

Teknik detaylar

Saf içten yanmalı motorlu versiyonlar EcoBlue dizel motorun geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor.

Söz konusu motor 110 PS, 136 PS, 150 PS ve 170 PS olmak üzere farklı güç çıkışlarına sahip

Mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel ile kombine edilebilen 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilen bu araçlar yeni 8 ileri otomatik şanzıman ve dört tekerlekten çekiş özelliğiyle de satın alınabiliyor.