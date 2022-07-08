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    2023 Honda Accord böyle görünecek

    Casus fotoğraflardan yola çıkarak, yeni Honda Accord'un resmi olmayan render görüntüleri oluşturuldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.07.2022 - 09:42
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    2023 Honda Accord böyle görünecek

    Japon otomobil üreticisi Honda, her ihtiyaca ve talebe uygun otomobil sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor.

    ABD’nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord, yenilenen yüzüyle lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla önümüzdeki yıllarda satışa çıkacak.

    Honda Accord böyle görünecek

    Casus fotoğraflardan yola çıkarak, yeni Honda Accord'un resmi olmayan render görüntüleri oluşturuldu.

    Aracın eski modelle aynı boyutta olacağını düşünülüyor. Kulislerde konuşulanlara göre, Honda aracı yeniden tasarlayacak. Yeni Accord, ince farlar, büyük bir ızgara ve iyi görünümlü bir alt tamponla gelecek.

    honda accord

    Görsellere baktığımız zaman, Honda Accord'un mevcut modelinde gördüğümüze benzer bir tavan çizgisine sahip olduğunu görüyoruz.

    Bütün bunların yanında, Honda'nın yeni nesil model için mevcut platformu devam ettirmesi ihtimali de var.

    Honda, mevcut Accord'u ya 194 beygir gücü ve 1.5 litrelik dört silindirli ya da 254 beygirlik dört silindirli olarak sunuyor.

    Son olarak, Honda'nın yeni Accord'u ne zaman piyasaya süreceğini açıklamadığını belirtelim.

    accord


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