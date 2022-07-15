2023 Honda Accord'un patent görüntüleri ortaya çıktı

2023'ün ilk çeyreğinde tanıtılması beklenen yeni nesil Honda Accord'un tasarımını gösteren görseller yayınlandı.

Japon otomobil üreticisi Honda, her ihtiyaca ve talebe uygun otomobil sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor.

ABD’nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord, yenilenen yüzüyle lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla önümüzdeki yıllarda satışa çıkacak.

Honda Accord böyle görünecek

2023 Honda Accord bu kez patent görselleriyle karşımızda. Accord'un ön bölümünde yeni grafiklere sahip ince uzun farlarda devam edilirken panjurun küçüldüğü ve altıgen tasarıma geçiş yapıldığı gözleniyor.

Değişen tampon kısmında, geniş bir merkez havalandırmaya ve dikey hava girişlerine yer verildiğini görüyoruz.

Honda Accord'un mevcut modelinde gördüğümüze benzer bir tavan çizgisine sahip olduğunu görüyoruz.

Bütün bunların yanında, Honda'nın yeni nesil model için mevcut platformu devam ettirmesi ihtimali de var.

Honda, mevcut Accord'u ya 194 beygir gücü ve 1.5 litrelik dört silindirli ya da 254 beygirlik dört silindirli olarak sunuyor.

Son olarak, Honda'nın yeni Accord'u ne zaman piyasaya süreceğini açıklamadığını belirtelim.

Casus fotoğraflardan oluşturulan render görüntüleri: