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    2023 Honda Accord'un tasarımı netleşiyor

    Gelecek ay tanıtılması beklenen yeni nesil Honda Accord'un ilk ipucu görselleri yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 26.10.2022 - 09:05
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    2023 Honda Accord'un tasarımı netleşiyor

    Japon otomobil üreticisi Honda, her ihtiyaca ve talebe uygun otomobil sunma hedefi ile ürün gamını genişletiyor.

    ABD’nin en çok satan sedan modeli olan Honda Accord, yenilenen yüzüyle lüks segmentte sunduğu teknolojisi, standart yüksek donanımı ve performansıyla önümüzdeki yıllarda satışa çıkacak.

    Honda Accord'un ilk görselleri geldi

    Yeni 2023 Honda Accord'dan ilk resmi ipuçları geldi. Japon üretici, 11'inci nesil sedanın ön ve arka tasarımına ilişkin görseller paylaştı.

    accord

    2023 Honda Accord'un ön tasarımına baktığımızda burun kısmının köşeli çizgilere sahip olduğunu görebiliyoruz.

    Ayrıca görsellerden biri yeni nesil Honda Accord'un 12.3 inçlik multimedya ekranını gösteriyor. Honda, bunun marka tarihindeki en büyük multimedya ekranı olduğunu söylüyor.

    honda

    Accord'un mevcut modlei ülkemizde 1.5 litre VTEC turbo benzinli motor ve Executive donanım paketiyle 1.1 milyon TL seviyesinden başlıyor. Yeni modelin motor seçenekleri ve fiyatı henüz belli değil.

    honda


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