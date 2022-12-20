Petrol
80.31
0.64%
Euro
19.7543
-0.14%
Dolar
18.6394
-0.06%
Altın
1.074
0.25%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
319.815
0.58%
BTXN Coin
8.07
19.37%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    2023 Hyundai Kona tanıtıldı: İşte özellikleri

    2017'den beri hayatımızda olan Hyundai Kona, 2023 model yılına güncellendi.
    • Haber Merkezi
    • 20.12.2022 - 09:04
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2023 Hyundai Kona tanıtıldı: İşte özellikleri

    Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, kısa süre önce Türkiye’de de satışa sunduğu elektrikli Kona modelinin satışlarından oldukça memnun.

    Ayrıca otomobil,içten yanmalı motor seçenekleriyle de ilgi görmeye devam ediyor. 2017'den beri hayatımızda olan Hyundai Kona, 2023 yılı için yenilendi.

    Yeni Hyundai Kona neler sunuyor

    Hyundai'nin yeni nesil modellerinde kullandığı tasarım dilini direkt olarak yansıtan model, Staria'ya bir hayli benzeyen bir yüze sahip.

    Aracın içerisinde de yeni nesil teknolojiler karşımıza çıkıyor. 12.3 inç büyüklüğe sahip dijital gösterge paneli ve aynı büyüklükteki bilgi eğlence sistemi iç mekanda öne çıkan detaylar arasında.

    Hyundai, şimdilik yeni Kona ailesinin güç seçenekleri ve teknik detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

    Öte yandan modelin önümüzdeki günlerde daha çok özellikle karşımıza çıkması bekleniyor.

    hyundai kona

    kona

    kona


    Asgari ücrette karar günü
    Ekonomi

    Asgari ücrette karar günü

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
    İç Haber

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Görüş Bildir