2023 Hyundai Kona tanıtıldı: İşte özellikleri

2017'den beri hayatımızda olan Hyundai Kona, 2023 model yılına güncellendi.

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, kısa süre önce Türkiye’de de satışa sunduğu elektrikli Kona modelinin satışlarından oldukça memnun.

Ayrıca otomobil,içten yanmalı motor seçenekleriyle de ilgi görmeye devam ediyor. 2017'den beri hayatımızda olan Hyundai Kona, 2023 yılı için yenilendi.

Yeni Hyundai Kona neler sunuyor

Hyundai'nin yeni nesil modellerinde kullandığı tasarım dilini direkt olarak yansıtan model, Staria'ya bir hayli benzeyen bir yüze sahip.

Aracın içerisinde de yeni nesil teknolojiler karşımıza çıkıyor. 12.3 inç büyüklüğe sahip dijital gösterge paneli ve aynı büyüklükteki bilgi eğlence sistemi iç mekanda öne çıkan detaylar arasında.

Hyundai, şimdilik yeni Kona ailesinin güç seçenekleri ve teknik detayları ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşmadı.

Öte yandan modelin önümüzdeki günlerde daha çok özellikle karşımıza çıkması bekleniyor.