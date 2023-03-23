2023 Hyundai Verna tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Hyundai'nin Hindistan pazarındaki kompakt sedan modeli Verna, 2023 model yılı için yenilendi.

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Hyundai'nin Hindistan pazarındaki kompakt sedan modeli Verna, 2023 model yılına güncellendi ve tamamen yenilenmiş olarak karşımıza çıktı.

Verna, ülkemize de gelmesi beklenen yeni nesil Hyundai Accent'ten izler taşıyor.

Tucson ve Elantra gibi modellerde karşımıza çıkan keskin çizgiler yeni Hyundai Verna'da da yerini alıyor.

Arkada ise boydan boya uzanan LED stoplar, otomobilin tasarımına hareketlilik katıyor.

10.25 inçlik ekranlar, deri döşeme, ısıtma ve havalandırma özelliğine sahip ön koltuklar, ambiyans aydınlatması, soğutmalı torpido gözü, elektrikli sunroof, elektrikli sürücü koltuğu ve kablosuz cep telefonu şarjı gibi donanımlar standart olarak geliyor.

Hyundai Verna teknik detaylar

Giriş seviyesindeki 1.5 litre MPi benzinli motor 113 hp güç ve 144 Nm tork üretiyor. Söz konusu motor, 6 ileri manuel veya akıllı değişken şanzımanla kombine edilebiliyor.

Yine 1.5 litre hacme sahip fakat bu kez turbo desteğini arkasına alan GDi motor ise 156 hp güç ve 253 Nm tork üretiyor. Bu seviyede 7 ileri çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.

2023 Hyundai Verna, Hindistan'da 1.08 milyon rupi (250.000 TL) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Turbo motorlu versiyon ise 1.48 milyon rupi (341.000 TL) fiyatla satılacak.