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    2023 Kia Sorento tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Kia, sevilen SUV modeli Sorento'yu 2023 model yılına güncelledi. Otomobilin öne çıkan özelliklerini ve fiyatını derledik.
    • Haber Merkezi
    • 01.11.2022 - 09:00
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 09:10
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    2023 Kia Sorento tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Çip krizi nedeniyle otomotiv dünyası zor günler geçirirken, bir yandan da markalar yeni araçlarını satışa sunmaya devam ediyor. Bu markalardan biri olan Kia, sevilen SUV modelini yenileyerek görücüye çıkardı.

    Tasarım açısından mevcut Sorento ile genel anlamda aynı olan otomobil, bazı teknik geliştirmeler içeriyor.

    Yeni Kia Sorento'nın dış ve iç tasarımı neredeyse önceki modelle aynı. İç kısımdaki dijital gösterge ekranı ve orta konsoldaki bilgi-eğlence ekranı, 2022 model Kia Sorento ile tamamen aynı.

    kia sorento

    Yeni Kia Sorento motor seçenekleri

    2023 Kia Sorento, birkaç motor seçeneği ile satışa sunulacak. Tüketiciler; 2.5 litrelik atmosferik veya turboşarjlı motoru tercih edebilecek.

    Söz konusu atmosferik motor, 191 beygir gücü ve 245 Nm tork değerine sahip. Turboşarjlı motor ise 281 beygir gücünde ve 421 Nm tork değerinde olacak.

    Her iki motor seçeneği de 8 ileri vitesli otomatik şanzımanla satışa sunulacak. Tüm bunlara ek olarak Sorento'nun bir de hibrit motor seçeneği bulunacak.

    kia sorento

    Kia Sorento fiyatı

    2023 model Kia Sorento 31 bin 285 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunulacak. Aracın en üst donanım seviyesinin fiyatı ise 44 bin 885 dolara kadar yükselecek.

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    sorento


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