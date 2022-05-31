2023 Land Rover Defender 130 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

8 kişilik kapasitesiyle dikkat çeken 2023 Land Rover Defender 130 resmi olarak görücüye çıktı. İşte otomobilin öne çıkan özellikleri ve fiyatı.

Land Rover Defender'ın yeni nesli, Defender 90 ve Defender 110 adlı iki farklı uzunluktaki versiyonla gelmişti. Bu modellere, şimdi de Defender 130 adlı yeni bir versiyon eklendi.

3 sıra koltuk ve 8 kişilik oturma düzeni sunan 2023 Land Rover Defender 130, resmi olarak tanıtıldı. Büyük aileler için son derece kullanışlı olan yeni SUV, şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Defender 130, Amerika Birleşik Devletleri'nde sekiz yolcu kapasiteli koltuklar, zengin standart donanım ve iki motor seçeneğiyle siparişe açılmış durumda.

Land Rover Defender 130 öne çıkan detaylar

S, SE, X-Dynamic SE ve X donanım seviyelerinin yanı sıra First Edition paketiyle de satılan tarihin en uzun Defender'ı, 5 koltuklu ya da 8 koltuklu seçeneklerle müşterilere sunulacak.

Land Rover, sekiz koltuğun tümünde bulunan geniş baş mesafesi ile üç yetişkine kadar rahatça seyahat yapılabileceğini söylüyor.

Her sıra kendi havalandırma sistemine sahip ve Defender 130'a özel isteğe bağlı dört bölgeli klima kontrolü de mevcut.

Otomobil üreticisi, katlanabilir ve hareketli ikinci koltuk sırası sayesinde üçüncü sıraya geçişin zahmetsiz olduğunu vadediyor.





Land Rover'ın yeni SUV modelinde 10,25 inç bilgi-eğlence ekranı ile birlikte 11,4 inç büyüklüğünde gösterge ekranı yer alıyor.

Vites topuzu kullanmayı tercih eden şirket, önde oturan yolcuları birbirinden ayıracak devasa bir orta konsolla karşımıza çıkıyor.

Land Rover Defender 130 teknik detaylar

Land Rover Defender 130'u satın almak isteyen ABD'deki müşterilere, P300 ve P400 olarak isimlendirilen motor seçenekleri sunuluyor.

3,0 litrelik turbo şarjlı hibrit P300 motor, 396 beygir güç ve 470 Nm tork üretirken, P400 ise 395 beygir güç ve 550 Nm tork değerine sahip. Her iki motor da sekiz ileri otomatik şanzımanla donatılmış durumda.

Defender 130'un hem yolda hem de arazide çok yetenekli olduğunu söylememize gerek kalmıyor. 3.7 tona kadar çekme kapasitesine sahip yeni Defender, maksimum 798 kilograma kadar yük taşıyabiliyor.

Yeni Land Rover Defender 130 fiyat

Yeni Defender 130, Amerika Birleşik Devletleri'nde teslimat vergileri olmadan 68 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.