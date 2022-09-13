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    2023 Lincoln Corsair tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Lincoln, yaklaşık dört yıldan bu yana piyasada olan Corsair modelini yeniledi.
    • Haber Merkezi
    • 13.09.2022 - 08:51
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    2023 Lincoln Corsair tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    ABD'li lüks otomobil üreticisi Lincoln, yaklaşık dört yıldan bu yana piyasada olan Corsair modelini makyajladı. Markanın en popüler modellerinden biri olan SUV, yenilenen yüzüyle karşımıza çıktı.

    2023 Lincoln Corsair'deki güncellemeler, genellikle aracın ön tarafında yoğun bir şekilde hissediliyor.

    Bu alandaki en belirgin değişiklik, panjurun aşağıya doğru uzaması olarak dikkat çekiyor. Kenarlardaki hava girişleri de daha belirgin hale getirilerek SUV'un dinamik karakteri güçlendirildi.

    İç mekanda ise 8 inçlik ekran üzerinden kontrol edilen multimedya sistemi yerini 13.2 inç ekrana sahip yeni SYNC 4 sistemine bırakıyor..

    Bunun dışında merkezdeki fiziksel tuş sayısının da azaldığı görülüyor. Örneğin klima kontrol tuşları, dokunmatik ekrana taşındı. Bu değişiklik konsolun daha sade ve pratik görünmesini sağladı.

    lincoln corsair

    Yeni Lincoln Corsair teknik detaylar

    Makyajlı Corsair, 2.0 litre turbo benzinli ve 2.5 litre şarj edilebilir hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunuluyor.

    Turbo benzinli motor seçeneği 250 hp güç üretiyor. Hibrit seçenekte ise 2.5 litre benzinli ve bir elektrik motorundan toplamda 266 hp güç alınıyor.

    İlk seçenek 8 ileri otomatik şanzıman kullanırken hibrit versiyonda e-AWD sistem ve CVT şanzıman sunuluyor.

    Markanın resmi internet sitesi üzerinden siparişe açılan modelin fiyatı 38 bin dolardan 53 bin dolara kadar çıkıyor.

    lincoln corsair

    lincoln corsair

    lincoln corsair

    lincoln corsair

    lincoln corsair

    lincoln corsair

    lincoln corsair


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