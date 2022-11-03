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    2023 model elektrikli Mercedes EQE'nin fiyatı belli oldu

    2023 model Mercedes EQE Sedan ailesinin ABD fiyatları ortaya çıktıç
    • Haber Merkezi
    • 03.11.2022 - 09:17
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 09:51
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    2023 model elektrikli Mercedes EQE'nin fiyatı belli oldu

    Mercedes E- Serisinin elektrikli alternatifi olarak geliştirilen yeni elektrikli EQE sedan modeline ilgi oldukça yüksek.

    2023 model Mercedes EQE Sedan ailesi, bu sene sonunda Mercedes bayilerinde satışa sunulacak. Otomobilin ABD'deki fiyat listesi de belli oldu.

    Yeni Mercedes EQE fiyatları

    EQE Sedanın giriş paketi LED farlara, panoramik açılabilir tavana ve 19 inç alaşım jantlara sahip. EQE 350+ Premium adı verilen model 74 bin 900 dolardan satışa sunulacak.

    2023 model elektrikli Mercedes EQE nin fiyatı belli oldu #1

    Model ailesinin orta donanım seviyesi olan EQE 350+ Sedan Exclusive ise 77 bin 000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip.

    Son olarak Pinnacle adı verilen donanım paketi ile bütün donanımları barındıran EQE otomobilleri 85 bin 900 dolardan satışa sunulacak.

    EQE ailesi Kör Nokta Uyarı Asistanı, Aktif Şerit Takip Asistanı, Çevre Görüş Sistemi ve Parktronic Park Asistanı gibi özellikleri de bünyesinde bulunuyor.,

    2023 model elektrikli Mercedes EQE nin fiyatı belli oldu #2

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    mercedes eqe


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