2023 Nissan GT-R ABD'de satışta

Yeni 2023 model Nissan GT-R, ABD'de iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu.

Modern otomobil endüstrisinin efsaneleri arasına adını altın harflerle yazdıran Nissan GT-R, Amerika’ya ilk ayak bastığında takvimler 2009’u gösteriyordu.

Şimdi ise Japon marka, 2023 model yeni Nissan GT-R versiyonunu duyurdu. Yeni 2023 model Nissan GT-R Nismo sadece iki farklı donanım paketi ile satılacak.

Nissan GT-R teknik detaylar

Motor1 Türkiye'de yer alan habere göre, 2023 model Nissan GT-R modelinin kaputunun altında ise herhangi bir değişiklik yok.

Premium donanım seviyesinde tıpkı diğer senelerde olduğu gibi 3.8 litre hacminde çift turbolu bir V6 ünite kullanılıyor. Bu ünite 6 ileri çift kavrama bir şanzıman sistemiyle destekleniyor.

Premium donanım paketinde 573 PS güç ve 633 Nm torka sahip olan 2023 model GT-R, Nismo donanım paketinde ise 608 PS güce ve 652 Nm’e torka sahip.

Nissan GT-R fiyatı

2023 model Nissan GT-R modelinin Premium donanım paketi ABD’de 135 bin 435 dolarlık fiyat etiketine sahipken, Nismo donanım paketi 212 bin 635 dolardan satışa sunulacak.