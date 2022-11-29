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    2023 Opel Corsa casus kameralara yakalandı

    Küçük kamuflajların arkasına saklanan 2023 Opel Corsa, casus kameralardan kaçamadı.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2022 - 08:42
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 09:10
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    2023 Opel Corsa casus kameralara yakalandı

    Bu ayın başlarında casus kameralara yakalanan 2023 Opel Corsa, bu kez de halka açık yollarda test edilirken görüntülendi.

    Aynı zamanda yılın otomobili seçilen ve 2020 yılının Mart ayında yeni nesli ile Türkiye’ye adım atan model, değişim sinyalleri içeren tasarımıyla karşımıza çıktı.

    Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai i20 ve Peugeot 208, 2023 Opel Corsa’nın hedefindeki modeller olacak.

    Yeni Opel Corsa neler sunacak

    Ön yüzünü saran ağır bir kamuflaj nedeniyle bir şey söylemek zor olsa da yeni ön ve arka farlar ile ön ve arka tamponlar onu selefinden ayıracak unsurlar olacak.

    Makyaj operasyonu geçireceği için mekanik kısmın mevcut teknolojiyle donatılması bekleniyor. Öte yandan Corsa-e’nin sıfır emisyonlu versiyonu biraz daha güçlü hale gelebilir ve böylece e-208 ile rekabete ortak olabilir.

    2023 Opel Corsa için ilk çıkış tarihinin gelecek yılın ilk yarısı olduğu belirtiliyor. Ticari lansman ise 2023 baharında yapılacak.

    opel corsa

    opel corsa

    opel corsa

    opel corsa


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